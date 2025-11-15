博多織の新作の出来栄えを競う第123回博多織求評会（博多織工業組合主催）の入賞作が14日に決まり、福岡市博多区博多駅前の承天寺で一般公開が始まった。入場無料、16日まで。約190点の応募があり、最高賞の内閣総理大臣賞に筑前織物の紋八寸名古屋帯「隆毘（りゅうび）間道」▽文部科学大臣賞に筑前織物の袋帯「Crystal」▽経済産業大臣賞に荒木希代さんの手織着尺「博多生絹『涼雨』」を選出。組合の原田昌行理事長は「デザ