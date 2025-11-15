16日に開かれる「長崎平和ハーフマラソン」に合わせて、県警は当日の午前中、市内各地で交通規制を行う。ハーフマラソンに出場する選手は午前9時、ファンラン（1.9キロ）の選手は同9時25分以降に長崎水辺の森公園（常盤町）をスタートする。交通規制は同8時30分から正午前まで、県美術館前〜稲佐橋などで順次、行う予定。詳しくは長崎平和ハーフマラソンの交通規制図＝QRコード。