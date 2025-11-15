長崎県島原市は、来年度廃止予定の島原文化会館（同市城内1丁目）について、施設の耐震性を見極めた上で廃止時期を2031年度まで最大5年間延長する。会館の敷地（島原城二の丸）を含む「島原城跡」が3月、国史跡に指定されたことを受け、史跡地の保存活用計画と整備計画の策定に一定の期間が必要と判断した。島原文化会館は1974年の建築で地下1階、地上2階建て。島原半島最大の約1200人を収容できる大ホールは、各種イベントを