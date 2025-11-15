福岡市西区の離島・小呂島で22日、島の独身男性と交流しながら観光する婚活イベントが開かれる。小呂島しまづくり協議会が20〜40歳の独身女性の参加者5人（多数の場合は抽選）を募集中。締め切りは18日。小呂島は同区の姪浜渡船場から北西約40キロにあり、人口約160人。参加者は22日早朝に渡船場を出発後、約1時間で島に着き、漁師の30代男性数人と一緒に散策やバーベキューを楽しむ。乗船料込みで参加費2千円。悪天候の場合は