佐賀県有田町外尾町、県陶磁器工業協同組合のギャラリーが、「MONO・NO・SUセラミスツギャラリー＆ショップ」としてリニューアルされた。陶磁器の製造・販売に関わる女性を中心に昨年6月から利活用を検討。外からも気軽に入店できる雰囲気に仕上げ、今後は年間を通じた交流イベントにも力を入れる。組合には有田町や伊万里市などの73社が加盟する。建物はJR有田駅の北側にあり、これまでもギャラリー自体の運営は行われて