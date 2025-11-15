これまで目に親しんだ藍色に比べ、一段も二段も深い藍で描かれた食器類が店内にずらりと並んでいた。「剣道のはかまなどにも使われる『勝ち紺』の色。もともとは勝利を願う武将に好まれ、武家である鍋島藩ゆかりの大川内山にふさわしいと使っています」佐賀県伊万里市の大川内山地区にある窯元「太一郎窯」社長の冨永十喜信さん（71）が語る。窯では白磁に藍色で彩色する「鍋島染付（そめつけ）」の伝統を重んじつつ、現代風