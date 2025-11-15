福岡市が、市地下鉄七隈線を博多駅から福岡空港国際線ターミナルまで延伸することなどを含む新たな交通アクセス強化に向けた検討費を、2026年度当初予算案に計上する方向で調整していることが分かった。人口増加やインバウンド（訪日客）回復に伴う都市の伸びしろに応じた交通基盤の整備が必要と判断。5月に策定した交通施策の指針「市都市交通基本計画」に列挙した複数の新交通について、実現可能性や費用対効果を本格的に見極