聴覚障害者の国際スポーツ大会、東京デフリンピックがきょう開幕する。日本では初めての開催だ。大会の意義と魅力を広め、世界から集う選手を応援する機運を高めたい。デフリンピックは「耳が聞こえない」を意味する英語の「デフ」と「オリンピック」を組み合わせた言葉で、五輪やパラリンピックと同様に4年に1度開催される。1924年に始まり、100年を超える歴史を持つ。今大会には80カ国・地域から約3千人の選手が参加し、