2年ぶり3度目出場の日本文理大は初戦で姿を消した。仏教大に0−8で七回コールド負け。六回に守備の乱れも絡んで一挙7失点。直後の七回に1死満塁と攻めて意地を見せたが、ホームは遠かった。中村監督は「やってきたことをもう少し出したかった。もうちょっと強いんですけどね。こういう負け方をしたチームは相当、頑張らないと」と悔しがった。