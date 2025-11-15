代表初選出の野村（ソフトバンク）が、15日の韓国戦に「2番三塁」で先発出場する。「（試合の）頭から出られるのはすごくうれしい。どこでも食らいつきたい」。14日の前日練習では左翼席上部の看板を直撃する特大の打球を放った。初選出の日本代表では守備でも存在感を高めている。今季はチームで捕手を除く内野の全ポジションを守った。主に二塁と遊撃を守った代表の宮崎強化合宿では、三塁と一塁でもノックを受けた。「一番