＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン2日目◇14日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞大粒の涙とともに、渋野日向子はホールアウトした。1バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「75」で回り、トータル6オーバーで自身今季最終戦での予選落ちが確実な状況となった。【現地写真】シブコはトランプ米大統領の孫娘と同組！予選通過圏内の1オーバーからスタート。ガードバンカーから出したが傾斜で戻ってき