元モーニング娘。のタレント保田圭（44）が13日深夜、テレビ朝日「上田ちゃんネル」（木曜深夜1・26）に出演。メンバーの中で目立つためにやったことを明かした。保田は保田は1998年に2期メンバーとしてモーニング娘。に矢口真里、市井紗耶香とともに加入。1999年に3期で後藤真希が加入し、大人気となった。さらに2000年には石川梨華、吉澤ひとみ、辻希美、加護亜依が加入。保田は「人数増えるととにかくカット割りがなく