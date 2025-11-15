NHKは14日、東京・渋谷の同局で会見を開き、『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)の出場歌手を発表。その後、制作統括の篠原伸介氏が取材に応じ、今年の紅白への思いや出場歌手の選考について説明した。『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手発表記者会見の模様出場が決定したのは紅組20組、白組17組、特別企画2組の39組。そのうち初出場は10組。紅組はアイナ・ジ・エンド、幾田りら、aespa、CANDY TUNE、