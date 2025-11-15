16日放送のABCテレビ・テレビ朝日系トークバラエティ番組『新婚さんいらっしゃい!』(毎週日曜12:55〜)には、川崎麻世と料理研究家・花音夫妻が登場する。『新婚さんいらっしゃい!』より (C)ABCテレビ1時間スペシャルの16日には、ゲストとして62歳の川崎と41歳の料理研究家・花音夫妻が登場。「人生どん底からの大逆転」をテーマに、波乱万丈の愛の軌跡と新婚生活の悲喜こもごもを語り尽くす 。華やかな芸能人生のスタートから、幾