?炎の飛龍?藤波辰爾（７１）が１４日、主宰する「ドラディション」後楽園ホール大会で新日本プロレスの前ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーJr.（３８）と一騎打ちで対戦。激闘の末に敗れるも生涯現役へのこだわりを明かした。２００７年１２月の後楽園大会以来、約１８年ぶりに「無我」を冠した大会で実現したザックとの一騎打ちで、藤波は怒とうの猛攻を仕掛けた。代名詞のドラゴンスクリューから足４の字固めに捕獲