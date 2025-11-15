自衛隊の隊員からの「100kmを歩き続ける訓練に耐える靴下が欲しい」という要望を受けて開発が始まった高機能靴下ブランド「GUTS-MAN」（写真：巽繊維工業所提供）【写真】高機能靴下「GUTS-MAN」シリーズのいろいろミリタリーカラーで、いかにもタフな印象の「自衛隊員向け」の靴下が、一般の人にも人気なのをご存じだろうか？その靴下とは、「GUTS-MAN（以下、ガッツマン）」のことだ。奈良県橿原市にある巽(たつみ)繊維工業所が