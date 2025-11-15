ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は、１５４円台半ばでの推移。本日は下に往って来いの展開が見られ、序盤はドル安が優勢となり、ドル円も１５３円台に下落したものの買い戻されている。前日や前々日の動きで１５５円台の上値抵抗が強いことが確認され、リスク回避の雰囲気が流れていたこともあり、ドル円もロングの調整が出ていた。 しかし、円キャリー取引への期待は根強く、下値では押し目を拾う動きも見られていた中