若手医師が減少将来、がんにかかっても手術まで1年以上待たされる時代が来るかもしれない。あるいは、自分が住んでいる地域に手術ができる病院がなかったりする可能性もあるのだ。【実際の画像】寄付額1300万円超え！藤井教授の“クラファン”計画厚生労働省の「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」の取りまとめ（8月公表）によると、がんの手術を担う消化器外科医が、2040年には約5200人足りなくなるという。現役医師