プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子が３１歳の誕生日を迎えた。７日に３１歳の誕生日を迎えた村上は、１５日までに自身のインスタグラムを更新。「１１月７日は、宮古島の朝日からスタート。やっぱり宮古島は、私のエネルギーをクリーンに戻してくれる場所」と始め、誕生日を宮古島で迎えたことを明かすと、朝日を眺める自身の後ろ姿をアップした。続けて、「３０代女の子ってほぼ厄年だけど、きっとここで体験