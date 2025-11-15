人はなぜ「怖い」ものに惹かれるのでしょうか（写真：Graphs／PIXTA）【4コマ漫画で見る】人生で一番怖かった夫の話世間を沸かしたバツ3の叶井俊太郎氏との結婚から14年と半年。漫画家・くらたまに降りかかったのは、夫の死と、残りの人生をどう独りで生きるかという「新たな人生設計」だった――。夫亡き後の日々の暮らしや感じたこと、そして新たな挑戦の日々を漫画とエッセイでお届けする（漫画はエッセイの最後に）。【連載第8