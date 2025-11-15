2025年、日本各地でクマによる被害が深刻化している。すでに死者は13人に上り、被害件数・死亡者数ともに過去最悪のペースだ。住宅地や市街地への出没が相次ぎ、自宅内や露天風呂で襲われる事例も発生。「今年のクマは異常だ」と専門家も警鐘を鳴らす。なぜクマは建物に侵入してくるのか、その意外な生態に迫る。（風来堂稲葉美映子）「今年のクマは異常」自宅内や露天風呂でもクマに襲われる東北地方はもともとクマの生息地が