¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË 23»þ30Ê¬～¡Ë¡£ 11·î15Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡ー¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¿Í¿¶ÉÕ»Õ¡×¤¿¤Á¤ò¤Õ¤¿¤ê¤¬¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£ ¢£ À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥À¥ó¥µー¤¿¤Á ¤¤¤ÞÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖÆüËÜ¿Í¿¶ÉÕ»Õ¡×¤¿¤Á¤ò¿¼·¡¤ê¡£Str