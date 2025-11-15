ソフトバンクの斉藤2軍新監督が若鷹に向けて“対1軍指令”を出した。筑後ファーム施設での秋季練習を打ち上げ、「戦力になるだけで終わってほしくない。一時の活躍だけでは、この世界を生きていけない。今の1軍選手からポジションを奪う。そういう気持ちでこっちはやろうと思ってます。“対1軍”です」と熱弁した。きょう15日からの自主トレ期間での変身に期待。「明日からは自覚と覚悟がいる。どう過ごすか。彼らが思い描いて