11日に腰の手術を受けたソフトバンク・栗原がみずほペイペイドームを訪れ、来年2月の春季キャンプに間に合う見通しを示した。「右第5腰椎仙椎椎間板ヘルニア」に伴う手術を受けて競技復帰に2〜3カ月を要すると発表された。「（来春キャンプは）もちろん大丈夫です」と強調。来季から選手会長に就任するだけに「世界のどこかで動き出します」と復帰に向けて力強く語った。