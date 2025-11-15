15日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円高の5万420円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万376.53円に対しては43.47円高。出来高は1万7115枚だった。 TOPIX先物期近は3362.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIX現物終値比2.69ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50420 +90 17115 日経225min