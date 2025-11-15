日本ハム・伏見寅威捕手（35）と阪神・島本浩也投手（32）の交換トレードが成立し、両球団が14日に発表した。救援左腕不足の日本ハムと即戦力捕手を必要とした阪神の思惑が合致。新庄監督が就任5年目の来季目指す悲願のリーグ優勝へ向けて今オフのトレード補強第1弾になった。北海道江別市出身の伏見は22年オフにオリックスから国内FAを行使して加入。地元出身選手という人気に加え経験豊富なリード面に定評があった。近年は田