「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）復活を期す昨年の桜花賞馬ステレンボッシュは１枠２番に決定した。国枝師は「いいんじゃないかな。日曜は天気もいいんだろ？あとは乗り方も含めてルメさんに判断してもらおう」と感触は悪くない。１４日は滞在している栗東の角馬場で運動。「ゆっくりほぐす感じで。今回は（調教を）結構やった。レースでやる気になってくれれば。それもルメさんにお任せだよ」とＧ１・３連勝中の