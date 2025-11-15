ソフトバンクの大津亮介投手（26）が来季から背番号「19」をつけることが14日、分かった。オリックスで同じ「19」を背負った14年沢村賞の金子千尋氏（現日本ハム投手コーディネーター＝42）、山岡泰輔（30）をかねて理想の投手像に挙げていた。さらなる成長を求めて入団から3年間つけていた背番号「26」から卒業。今オフは3年連続で山岡と合同自主トレを行い、来季は開幕ローテーション入りから2桁勝利を狙う。大津が入団から3