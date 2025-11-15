「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）昨年のリベンジを果たすお膳立ては整った。オールカマーで復活Ｖを決めたレガレイラは１４日、美浦坂路で４Ｆ６９秒８−１５秒８をマーク。馬場から引き揚げてくる際に尻っぱねをするなど、元気いっぱいの姿を見せた。くしくも５着に敗れた昨年と同じ４枠７番に決定。木村師は「決められた枠番で頑張ります」と気を引き締めていた。