阪神は14日、島本浩也投手（32）と、日本ハム・伏見寅威捕手（35）による1対1のトレード成立を発表した。捕手に厚みを持たせたかった阪神と、救援左腕を求めていた日本ハムの思惑が一致した。昨年10月に藤川監督が就任してから初のトレード。今季主戦の坂本、FA権を行使せず残留を決めた梅野とともに、伏見も最優秀バッテリー賞を受賞した経歴の持ち主。プロ野球2例目の“バッテリー賞捕手トリオ”で、球団初の連覇へ向かう扇の