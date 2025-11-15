阪神は14日、島本浩也投手（32）と、日本ハム・伏見寅威捕手（35）による1対1のトレード成立を発表した。【記者フリートーク】ここ数年は、年明けに一番早く顔を合わせるのが島本だった。岩崎との自主トレに参加するため愛車で静岡へ向かう際に、いつも同乗させてもらっていたからだ。今年の1月3日も、西宮を出発して約5時間の道中。「助手席で寝るだけやん」と冷たい視線を浴びせられたが、いろんなことを話したのを覚えて