「元気なうちにクルマを103台買う！」そう高らかに宣言するのは、演出家のテリー伊藤（75）。その夢を叶えるべく、このたび神奈川県横須賀市にガレージまで構えてしまったという。75歳にして作り上げた“大人の秘密基地”を訪ねた。テリーが手に入れたのは、2階建て倉庫を改修したガレージ「BACKDROP T＆I GARAGE」。もとはタクシー会社の整備工場で、かつては御料車の整備も行っていたという由緒ある場所だ。「若い頃からずっと車