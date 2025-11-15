秋田県鹿角市にある温泉施設の野天風呂＝10月国連教育科学文化機関（ユネスコ）無形文化遺産への登録を目指す「温泉文化」の定義とは？日本温泉協会（東京）はこのほど「自然の恵みである温泉につかり、心と体を癒やすという日本人に根付いている社会的慣習」との定義をまとめ、公表した。青柳正規元文化庁長官らが定義づくりに参加。温泉というあいまいな概念を日本独自の文化として捉え直し、早期登録を後押しする狙いだ。