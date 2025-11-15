今日15日(土)と明日16日(日)は全国的に晴れて、絶好の紅葉狩り日和となるでしょう。日中は暖かい所が多くなりますが、朝晩は冷えますので、寒さ対策はしっかりして、色づいた木々を楽しんでください。九州から東北南部にかけて紅葉の見ごろ今日15日(土)と明日16日(日)は、日本列島は移動性の高気圧にスッポリ覆われて、全国的に晴れるでしょう。紅葉狩りなどのお出かけに、絶好の空模様となりそうです。紅葉見頃MAPによると、北海