実家暮らしでは、家族間の家事分担で揉めることもあるだろう。東北地方の30代男性（事務・管理）は、帰省してくる姉との洗濯トラブルについて投稿を寄せた。男性は実家で母親と同居しており、家事は分担している。洗濯は男性の担当で、普段は2日に1回のペースでおこなっているという。そこに月に1回ほど、姉が幼児と乳児を連れて1週間ほど帰省してくる。問題は、その期間の洗濯物も、なぜか男性が担当させられていることだ。（文：