記録的な大雨で水没した三重県四日市市の地下駐車場について、復旧などを検討する委員会は14日、大雨の際に自動で立ち上がる止水板の設置などを提言しました。四日市市の「くすの木パーキング」で今年9月、記録的な大雨で274台の車が水没した問題で14日、復旧などについて検討する委員会の4回目の会合が開かれました。委員会がまとめた中間報告では、大雨に関する情報収集や利用客の避難誘導などの初動対応を、駐車場