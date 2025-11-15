◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス第１日（１４日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）メルセデスランキング２位の神谷そら（２２）＝郵船ロジスティクス＝が７バーディー、ボギーなしの７アンダー、６５をマークして首位発進した。逆転年間女王につながる好スタートも「ランキングに興味はない」とスタンスは不変。自分の課題と向き合いながら今季３勝目を狙う。優勝なら初の女王が決まる年間ポイ