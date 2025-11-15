ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 「着る断熱材」はアウター最強レベル ワークマン社員が愛用する商品… ワークマン ファッション 東洋経済オンライン 「着る断熱材」はアウター最強レベル ワークマン社員が愛用する商品を紹介 2025年11月15日 5時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ワークマン社員が愛用している「推しグッズ」を、社内アンケートした 1位は疲労回復ルームウェア「MEDIHEAL」のルームパイル長袖クルーネック 着る断熱材「XShelter」シリーズ、「ハイバウンス・シリーズ」が続いた 記事を読む おすすめ記事 【完全保存版】感じのいい人の「超絶プレゼン準備テクニック」ベスト3 2025年11月9日 6時10分 岩田剛典、“ひみつ道具”開発を懇願 役者業の悩み告白「本番直前まで不安なときもある」 2025年11月11日 12時18分 WEB限定だってーーーーッ！！【3COINS】シンプルデザインが嬉しい♡「収納アイテム」 2025年11月8日 21時3分 【明日の運勢】11月1日の運勢はどうなる？ 血液型別にチェック！ 2025年10月31日 22時0分 「大好きな化粧品がもらえるのでとてもうれしかった」37歳・年収400万円女性が幸せな気持ちになれた株主優待 2025年11月14日 11時30分