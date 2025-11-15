◆第５６回明治神宮野球大会▽大学の部１回戦立命館大４―０東農大北海道（１４日・神宮）秋の日本一決定戦が開幕。大学の部では、立命大（関西５連盟第２）の来秋ドラフト上位候補左腕・有馬伽久（がく、３年＝愛工大名電）が東農大北海道（北海道２連盟）戦で６回から救援。１０者連続奪三振で１９７２年に関大・山口高志がマークした８者連続奪三振を５３年ぶりに塗り替え、大会新記録を樹立して初戦を突破した。高校の部で