６月に政界を引退した自民党元幹事長の石原伸晃氏が、４兄弟ショットを披露した。１４日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・後１時）に出演した伸晃氏。放送前に「石原４兄弟で出演します」とつづり、司会の黒柳徹子と５人で記念撮影した写真をアップした。この日のゲストは次男で俳優・気象予報士の石原良純だった。番組の後半で、スタジオに３人がぞろぞろと登場。長男の伸晃氏、三男で衆院議員の宏高環境相、四