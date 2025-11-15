１３日（日本時間１４日）、米大リーグ（ＭＬＢ）のＭＶＰが発表され、ドジャースの大谷翔平が３年連続４度目の満票選出された。これで歴代最多のバリー・ボンズの７度に次いで歴代２位に進出した。３位となる３度の受賞者にはヤンキースのアーロン・ジャッジら１１人いる。この中に大谷翔平デビュー以来比較対象となっていた元祖二刀流で通算７１４本塁打を放ったベーブ・ルースが入っていないのを不思議がる日本のファンがい