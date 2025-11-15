ドジャースの大谷翔平選手が自身4度目のMVPを受賞、その偉業をMLBの伝説投手、CC・サバシア氏がたたえました。大谷選手は今季、投打二刀流として活躍し打率.282、自身最多の55本塁打、102打点、146得点、OPSは1.014を記録しました。大谷選手がMVPを獲得するのは3年連続となり、過去4度の受賞はすべて満票での偉業となりました。MLBで19年、主にヤンキースでプレーし通算251勝、2025年アメリカ野球の殿堂入りをしたレジェンド、サバ