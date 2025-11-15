俳優・間宮祥太朗と新木優子がW主演を務める、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜後9：00）の第6話が、きょう15日に放送される。それに先立って、同話のあらすじと場面写真が公開された。【場面写真】4人目の犠牲者だーれだ？複雑な表情の高木（間宮祥太朗）本作は、予想不能なノンストップ考察ミステリードラマ。小学校の同級生が同窓会で集結し、タイムカプセルからは6人の顔が塗りつぶされた卒業アル