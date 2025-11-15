来年3月の「ワールド・ベースボール・クラシック」（WBC）開幕を前に、韓国との強化試合（15日、16日、東京ドーム）に臨む侍ジャパン。前回大会で世界一を経験した岡本和真（29、巨人）は、「あの喜びをまた味わいたい」と2大会連続の代表入りを狙う。今オフには、憧れだったメジャーリーグ挑戦を表明。前回大会では、大谷翔平（31、ドジャース）、ダルビッシュ有（39、パドレス）らとチームメイトとなったが、意外にも「人見知り