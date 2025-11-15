この週末は、久しぶりに全国的に穏やかな天気で行楽日和になるでしょう。ただ、長続きしません。日差しを有効に使ってください。きょう、列島は晴れの天気をもたらす高気圧に覆われるため、全国的にカラッと晴れるでしょう。あすも高気圧に広い範囲が覆われるため、カラッと晴れる所が多くなる見込みです。ただ、夜は北海道に前線を伴った低気圧が近づくため、雨の降るところがありそうです。この週末は広い範囲で晴れて、紅葉狩り