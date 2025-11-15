国際宇宙ステーション（ISS）から今年8月に帰還したJAXAの宇宙飛行士・大西卓哉さん（49）が、都内でISSでの活動を報告しました。宇宙飛行士大西卓哉さん「ロケットの乗り心地なんですけれども、多分、皆さんが想像されているよりもスムーズな乗り心地なんじゃないかなと思います」今年3月からISSに長期滞在した大西さんは、宇宙空間でモノがどのように燃えるのか調べた実験や、洗顔したり、髪を洗ったり、日本食を食べたりする