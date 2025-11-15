8日に92歳で亡くなった俳優仲代達矢さんの葬儀が14日、東京・世田谷にある仲代さんが主宰する無名塾で営まれた。無名塾出身の役所広司、益岡徹、若村麻由美や、多くの関係者が参列した。喪主は娘奈緒（なお）さん。法名は修藝院釋照達（しゅうげいいんしゃくしょうたつ）。芸は一生修行だという仲代さんの教えや、皆を幸せに照らす存在だったことを示している。稽古場に祭壇がしつらえられ、遺影には、舞台「ドン・キホーテ」に向