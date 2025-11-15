惜しくもホールインワンを逃した菅沼菜々(C)Getty Images国内女子ゴルフの「伊藤園レディス」（千葉県・グレートアイランドC）が11月14日に開幕。人気プロの菅沼菜々がホールインワン“未遂”に泣かされた。【動画】「なんでダメなん」菅沼菜々のホールインワン“未遂”の一打を見る12番のパー3。菅沼のティーショットはピン方向に一直線。ボールはカップに直接飛び込んだ。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式Xが公開した