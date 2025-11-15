他者を寄せ付けない圧倒的な差をつけて4度目のMVPを手にした大谷(C)Getty Imagesまさに必然の受賞だった。現地時間11月13日に全米野球記者協会（BBWAA）はMLB両リーグの2025年シーズンMVPを発表。ナショナル・リーグでは大谷翔平が満票による3年連続4度目の戴冠を果たした。これでMLB通算最多762本塁打を放った大打者バリー・ボンズの7度に次いで歴代単独2位の受賞回数となった。【動画】3年連続4度目MVP！真美子夫人、デコピ