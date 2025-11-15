歌手の岩崎宏美（67）が14日、インスタグラムを更新。37年ぶりのNHK紅白歌合戦への出場を報告した。岩崎は「37年ぶりに紅白歌合戦復帰いたします」と、「第76回NHK紅白歌合戦」への出場を報告。「沢山のお祝いのメールありがとうございます」と、感謝を記した。続けて「そして本日、NHKにて『ファミリーヒストリー』の収録日でした。ドキドキしながらの収録、無事に終えてホッとしております。OAは、来月12月9日（火）夜22時からの